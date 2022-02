Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Mircea Geoana, anunța ca alianța e extrem de ingrijorata de semnalele transmise de Rusia cu privire l un posibil atac in Ucraina. Geoana spune ca NATO va trimite Rusiei mai multe propuneri de colaborare pentru a evita un razboi. "Actiunile Federatiei Ruse, extrem…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa

- Rusia a evacuat familiile diplomaților sai, stabilite in Ucraina. Specialiștii susțin ca mișcarea vizibila poate fi ori o propaganda, ori o pregatire pentru un eventual conflict. Oficialii americani și europeni au urmarit acțiunile Rusiei la granița Ucrainei inaintea negocierilor diplomatice, soldate…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Uniunea Europeana este pregatita sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei in cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a anuntat marti presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de AFP.

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Joi, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca Rusia, desfașoara forțe în jurul frontierelor Ucrainei, și ar trebui sa înțeleaga ca un nou atac asupra acestei țari ar fi prea costisitor. "Principalul obiectiv e sa împiedicam noi actiuni agresive…