SUA a decis sa fie in final alaturi de Ucraina in cazul in care Rusia va schimba tactica, iar razboiul s-ar putea transforma in unul biologic. Anunțul a fost facut de purtatoarea de cuvant a Casei Albe. Aceasta a confirmat ca SUA furnizeaza echipamente Ucrainei pentru a se pregati de un eventual atac chimic sau biologic din partea forțelor rusești. Statele Unite și partenerii internaționali, a spus ea, „au avertizat, desigur, in mod repetat cu privire la posibilitatea ca Rusia sa foloseasca arme chimice sau biologice in Ucraina și ca Moscova ar putea planifica o operațiune false flag (un act comis…