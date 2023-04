Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, se arata scandalizat de cerițele țarilor din G 7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit si Statele Unite. Medvedev vorbește in reacția sa despre o aluzie la un posibil razboi nuclear intre Rusia și alianța…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sambata ca inca isi vede tara pe drumul spre aderarea la NATO. Saptamana aceasta s-a vazut o „miscare buna in directia NATO”, prin noul ajutor militar din Occident si alte manifestari ale sprijinului international, a afimat presedintele Zelenski in…

- Exista un aliment in Romania care face senzatie in tari bogate precum Germania si Elvetia si se vinde chiar si cu 2.000 de euro. Delicatesa ajunge in Elvetia, Germania, Italia sau chiar Belgia. Nu mai putin de patru tone de nisetru siberian vor ajunge din Santaul Mic, Bihor, pana in Elvetia. E vorba…

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu guvernul ucrainean pentru punerea in practica a unui plan de ajutorare in valoare totala de 15,6 miliarde de dolari, noteaza AFP.Planul urmeaza sa permita "sprijinirea redresarii economice treptate, creand in acelasi…

- Rusia ar trebui sa suporte costurile pagubelor provocate de invadarea Ucrainei, dar exista „obstacole legale semnificative” in calea confiscarii activelor majore rusești inghetate, a declarat luni, 27 februarie, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, citata de Reuters.Declarațiile lui Yellen au fost…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Saptamana aceasta, un prim…

- Barbatul, identificat doar ca Arthur E., a fost arestat duminica pe aeroportul din Munchen cand se intorcea in țara din Statele Unite, au transmis joi procurorii, potrivit Reuters . El este acuzat de tradare dupa ce a complotat cu un angajat al serviciilor secrete germane pentru a furniza informații…