Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana Bosch a dezvoltat un test rapid pentru COVID-19, care poate livra diagnosticul in mai putin de 2,5 ore si care nu are nevoie de laborator, potrivit publicației Finanical TImes, citata de ZF.ro Producatorul german a spus ca testul, dezvoltat in doar sase saptamani, ar putea testa pacientul…

- A aparut prima confirmare de infectare cu virusul COVID-19 la Poliția de Frontiera. Anunțul a fost facut de Sindicatul Europol. “Raspandirea cu viteza a noului virus COVID-19, lovește și angajații Ministerului Afacerilor Interne. Un coleg care e personal contractual in cadrul Sectorului Poliției de…

- Polițiștii care verifica motivele de parasire a domiciliului pe durata starii de urgența intalnesc cetațeni care inventeaza motivații hilare ca sa incalce regulile ce impun distanțarea sociala. Un roman le-a spus polițiștilor ca a vrut sa-și plimbe peștișorul de acvariu pe care il ținea intr-o punga,…

- Un tratament experimental impotriva coronavirusului, care a fost folosit și in China și care face parte dintr-un program masiv de testare al OMS, este utilizat in cazul pecienților din Romania, scrie g4media.ro. Compania producatoare a anunțat ca doneaza Ministerului Sanatații de la București medicamentul…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…