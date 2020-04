Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.177 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 164.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 3.177 de persoane au murit din cauza coronavirusului pe teritoriul SUA, unde au fost confirmate pana acum 164.665 cazuri de…

- La aproape trei luni de când omenirea a început sa vorbeasca despre noul coronavirus SARS-CoV-2, pandemia de Covid-19 - declarata între timp - continua sa faca ravagii pe continentul european și își face simțita prezența tot mai pregnant în Statele Unite. …

- Liderul de la Casa Alba a semnat un ordin prezidențial, in care, pentru prima oara, invoca Legea privind producția de aparare cerand gigantului auto General Motors sa furnizeze ventilatoare, potrivit CNN .General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some…

- Liderul de la Casa Alba a semnat un ordin prezidențial, pentru prima oara, in care invoca Legea privind producția de aparare cerand gigantului auto General Motors sa furnizeze ventilatoare, potrivit CNN. General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other…

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Italia devine astfel prima tara in ceea ce priveste numarul de decese provocate de pandemia de Covid-19, in fata Chinei (3.245), Iranului (1.284) si Spaniei (767). Italia a anuntat primele doua decese in 22 februarie.