- Departamentul de Stat american a facut din greseala Singapore o parte a Malaeziei intr-o nota emisa in legatura cu summitul de marti Coreea de Nord-SUA si publicata pe site-ul sau, provocand dezaprobare si deradere pe social media, relateaza marti Reuters. Presedintele american Donald Trump s-a…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare (DIA) a Statelor Unite a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru ca ar fi spionat in favoarea Chinei. Anuntul a fost facut luni de Departamentul american de Justitie, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump i-a spus in aprilie omologului sau francez Emmanuel Macron ca va interzice masinile de lux de fabricatie germana in Statele Unite, dezvaluie saptamanalul Wirtschatswoche, preluat de Reuters.

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite si FBI investigheaza firma de consultanta Cambridge Analytica, acuzata ca a sustras datele a zeci de milioane de utilizatori, pe care le-a folosit in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Oficialii americani au descoperit o schema de frauda care a permis cetatenilor straini sa intre in Statele Unite sub identitati false, folosindu-se de o bresa de securitate din sistemul de atribuire al pasapoartelor din Ungaria, relateaza ziarul Washington Post, citat de Mediafax.

- Șase persoane au murit, pe un teren de golf din Arizona, Statele Unite, dupa ce avionul de mici dimensiuni a luat foc și s-a prabușit, la scurt timp de la decolare. Avionul a decolat de pe Aeroportul Scottsdale, iar la scurt timp s-a prabușit pe un teren de golf, a anunțat Departamentul de…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-a referit pentru prima data in public la un "dialog" cu Statele Unite in timp ce se precizeaza un summit intre presedintele american, Donald Trump, si Kim, a transmis marti agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, scrie AFP. Foto: (c) KCNA/via…