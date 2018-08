Stiri pe aceeasi tema

- Rudolph Giuliani a fost luat la întrebari de presa americana despre scrisoarea trimisa presedintelui Klaus Iohannis. Într-o declaratie pentru Washington Post, fostul primar al New York-ului, actualmente avocat al lui Donald Trump, recunoaste ca cele expuse…

- Mesajul de adio al fostului senator, un omagiu personal pentru America si poporul sau, a fost citit luni de Rick Davis, un prieten apropiat al lui McCain si purtatorul de cuvant al familiei acestuia.Referindu-se la cele mai mari calitati ale Statelor Unite, McCain a scris: "Ne slabim maretia…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri dupa-amiaza ca Moscova a sistat actiunile impotriva Statelor Unite, desi serviciile secrete americane atrag atentia ca ingerintele ruse continua, liderul de la Casa Alba subliniind ca a avut cea mai dura abordare fata de Rusia, informeaza Mediafax.Intrebat…

- Aflat in contingentul de paza a presedintelui Statelor Unite ale Americii, un agent al Secret Service a incetat din viata, dupa ce a suferit un atac vascular cerebral. Barbatul a decedat in timpul vizitei presedintelui Donald Trump in Scotia, la terenul de golf de la Turnberry.

- Pentagonul studiaza costul unei plecari sau al unui transfer al militarilor americani stationati in Germania, cel mai important contingent din afara Statelor Unite, a scris vineri cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Ideea a fost deja evocata de presedintele american Donald Trump…

- Donald Trump ar putea fi amintit ca unul dintre cei mai mari presedinti din istoria Statelor Unite, a spus cineastul David Lynch despre locatarul de la Casa Alba, ceea ce i-a adus laude din partea liderului republican, tinut la distanta de cea mai mare parte a Hollywoodului, scrie AFP (News.ro).Intr-un…

- Donald Trump a facut acest anunt jurnalistilor inainte de a pleca la summitul G7 din Canada. Muhammad Ali a refuzat sa se inroleze in armata in 1967, in timpul razboiului din Vietnam, invocand motive religioase si refuzul de a se lupta cu oameni care nu i-au facut personal nimic. In consecinta,…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…