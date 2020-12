Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat sambata noi recorduri in ceea ce priveste numarul de infectari si de decese zilnice din cauza noului coronavirus, la doua zile dupa ce a depasit pragul de doua milioane de bolnavi, informeaza AFP. Citește și: Analiza specialiștilor: cand va incepe scaderea cazurilor de…

- Statele Unite ale Americii, tara afectata cel mai mult de coronavirus, a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de infectare – 127.021, iar candidatul democrat Joe Biden, care este aproape de obtinerea voturilor pentru fotoliul de la Casa Alba, a promis ca va actiona pe frontul impotriva Covid-19…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamini, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atit America Latina, cit si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

- Cu doar patru zile inainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii a fost atins un nou record al numarului de infectari cu noul coronavirus. Recordul consta in 88.521 de noi cazuri confirmate, acesta fiind cel mai mare numar de contaminari de la inceputul pandemiei, conform CNN . De…

- India a depașit opt ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite oficial Covid-19, comparativ cu aproape…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timis au fost confirmate cu COVID -19 alte 318 persoane, ceea ce inseamna un record absulut. De asemenea, au fost consemnate si cele mai multe decese intr-o singura zi: sapte. Rata de infectare, in Timis, a ajuns la 3,39. Persoanele infectate din judetul Timis sunt…

- Ministerul a raportat, de asemenea, 136 de decese asociate COVID-19 joi, fata de 127 cu o zi inainte, dar inca cu mult mai putine decat la apogeul pandemiei din Italia - lunile martie si aprilie, cand s-a ajuns la un record zilnic de peste 900 de decese. Pana in prezent, 36.968 de oameni au murit in…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, va face miercuri declarații de presa, la Guvern, incepand cu ora 15.00. Romania a ajuns la aproape 3.000 de cazuri noi de coronavirus. Autoritațile au anunțat miercuri cel mai mare numar de infectari confirmate in 24 de ore – 2.958.Bucureștiul, care de miercuri a inchis…