S-a intamplat in Statele Unite. O doamna in varsta de 70 de ani s-a dus la oftalmologul sau pentru ca avea un disconfort ocular și vederea incețoșata. In timp consultației, Katerina Kurteeva, oftalmolog din California, a descoperit 23 de lentile de contact de unica folosința blocate in ochi, relateaza The Guardian. Pacienta a amanat controlul oftlamologic deoarece probabil ii era teama sa se infecteze și sa se imbolnaveasca de Covid-19, explica medicul. Cand totuși a venit la cabinetul oftalmologic, la inceputul lunii septembrie, septuagenara a declarat ca a simțit ceva in ochi. Nici acum, insași…