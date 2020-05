SUA: 20.000 de tineri au primit permisul de conducere fără a da examenul Epidemia de coronavirus are efecte dintre cele mai neașteptate. De exemplu, pe 20.000 de tineri din statul american Georgia i-a „ajutat” indirect sa sara peste un examen foarte important, cel pentru carnetul de șofer. Autoritațile locale din Georgia au decis sa le dea la 20.000 de tineri carnetul fara un examen prealabil pentru a gestiona mai ușor intirzierea miilor de cereri pentru teste rutiere, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

