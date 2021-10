Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 192.000 de migranti au fost prinsi incercand sa treaca ilegal granita SUA din Mexic in septembrie, un declin de la nivelurile vazute mai devreme in vara, dar mult mai mare decat cele din aceeasi luna a anului trecut, relateaza sambata DPA. Migrantii au fost opriti de 192.001 ori…

- Valuri de migranti asalteaza granita Statelor Unite cu Mexic. Zeci de persoane au traversat raul Rio Grande pe un dig pentru a ajunge in Texas. Majoritatea sunt din Haiti, dar unii provin din Cuba, Nicaragua sau...

- Mai multe porțiuni din zidul ridicat la granița cu Mexicul in timpul administrației președintelui Donald Trump au fost avariate din cauza inundațiilor din SUA. Agentii vamali si de paza a frontierelor SUA au confirmat ca inundatiile „istorice” la frontiera Statelor Unite cu Mexicul sunt la originea…

- Aglomeratie la granita. Aproximativ 181.000 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 44.300 mijloace de transport (dintre care 10.500 automarfare) au tranzitat frontiera de stat in ultimele 24 de ore.

- Aproximativ 213.000 de persoane au fost prinse incercand sa traverseze ilegal granita de sud a Statelor Unite in iulie, in jur de 172.000 mai multe decat in aceeasi luna a anului trecut, a anuntat joi Serviciul Vamal si de Protectia Frontierei (CBP) american, citat de DPA. Aceasta cifra…

- Aproximativ 213.000 de persoane au fost prinse incercand sa traverseze ilegal granita de sud a Statelor Unite in iulie, in jur de 172.000 mai multe decat in aceeasi luna a anului trecut, a anuntat joi Serviciul Vamal si de Protectia Frontierei (CBP) american, citat de DPA. Aceasta cifra este…

- ​De vineri pâna duminica, polițiștii și militarii ungari au retinut 616 imigranți ilegali, a informat luni Inspectoratul General al Poliției Ungare, într-un comunicat preluat de agenția de presa MTI, citeaza Rador. Potrivit datelor postate pe site-ul poliției, vineri au fost reținuți…