SUA - 19 morţi în urma unei puternice tornade produse în Tennessee (bilanţ actualizat) Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata in urma unei puternice tornade care s-a produs in regiunea orasului american Nashville din statul Tennessee, au precizat marti pentru AFP serviciile de urgenta din acest stat. Echipele de interventie cauta in continuare supravietuitori si persoane disparute, a afirmat un responsabil al Agentiei pentru managementul dezastrelor din Tennessee (TEMA). Bilantul furtunilor care au lovit acest stat din sud-estul SUA in noaptea de luni spre marti risca asadar sa se agraveze, mai precizeaza AFP. Departamentul de politie din suburbia Mt. Juliet, in estul Nashville,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

