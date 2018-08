Stiri pe aceeasi tema

- ​Sarcina pare sa fi devenit contagioasa intr-un spital din Mesa, Arizona (SUA), unde 16 asistente medicale au ramas gravide in aceeași perioada, scrie BBC News. Asta inseamna 10% din personalul asistentelor de la unitate de terapie intensiva, iar pacienții au ...

- Kofi Annan, secretar general al ONU in perioada 1997-2006, a fost un militant activ pentru pace, iar decesul lui reprezinta una dintre cele mai triste vesti din ultima perioada, afirma, sambata, viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall. …

- Locuri de munca in Argeș! Spitalul de Pediatrie Pitești angajeaza asistente și infirmiere, cu sau fara vechime. Spitalul de Pediatrie din Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: – un post asistent/a medicala debutanta.…

- Sezonul de vara aduce, in fiecare an, la Urgentele spitalelor, victime ale consumului de ciuperci necomestibile. Numai in luna iulie, la Spitalul de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava au avut nevoie de ajutorul medicilor un numar de 13 persoane, printre care și trei copii, cu ...

- Numarul de donatori de sange care trec zilnic pragul Centrului de Transfuzie Sanguina (CRTS) Iasi scade alarmant odata cu inaintarea in sezonul de vara, cand populatia ieseana care ramane in zona scade considerabil din cauza vacantei si a concediilor. In ultimele doua saptamani, pe pagina de Facebook…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a inaintat un denunt catre Parchetul General cu privire la savarșirea infracțiunii de tratamente neomenoase aplicate in timpul regimului comunist copiilor aflați in Spitalul pentru copii neuropsihici cronici Siret.…