- Un celebru rapper se pregatește sa dea in judecata un fan, dupa ce acesta a aruncat cu un telefon spre scena, la un concert din Dallas, Texas. Swae Lee, una dintre jumatațile duo-ului Rae Sremmurd, s-a trezit plin de sange, pe scena, in urma incidentului de duminica.

- Un protest violent a avut loc in Chicago duminica, dupa ce un polițist a impușcat mortal un barbat de culoare, informeaza Reuters. O mașina de patrulare a fost complet distrusa și patru protestatari au fost arestați.

- Bill de Blasio, primarul orasului New York, a incalcat legislatia prin traversarea frontierei dintre Statele Unite si Mexic, in cursul unei vizite, acuza autoritatile americane, citate de site-ul agentiei Assocaited Press, preluata de mediafax. Bill de Blasio a traversat pe jos granita Statelor…

- Magistratii de la Judecatoria Falticeni au respins un acord de recunoastere a vinovatiei prin care un politist care a accidentat mortal o fetita pe trecerea de pietoni spera sa scape cu o pedeapsa de 2 ani de inchisoare, suspendata sub supraveghere. Pedeapsa mai sus amintita a fost acceptata de ...

- Baiatul se numeste Madalin Giuliano Tibuliac, are 15 ani, 1,65 metri inaltime, aproximativ 60 de kilograme, are par negru, tuns scurt si ochi caprui. In momentul disparitiei era imbracat cu pantaloni scurti, de culoare deschisa, tricou de culoare deschisa si pantofi sport de culoare alba. Potrivit…

- Un tanar de 20 de ani a fost impuscat mortal la Hancesti de catre un politist, dupa ce impreuna cu cativa prieteni au intrat pe teritoriul unui centru de agrement in afara orelor de program. Procurorii au pornit o cauza penala pentru omor, transmite IPN.

- Mary Harrison, o femeie din Statele Unite, este acuzata de crima, dupa ce și-a impușcat mortal soțul. Femeia s-a razbunat pe partenerul ei de viața din cauza batailor pe care le aplica pisicii, animalul lor de companie. Incidentul a avut loc duminica, in locuința lor din Dallas, Texas, in timpul unei…