Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Justitiei a inculpat, vineri, 12 agenti ai serviciilor de informatii ruse suspectati de atacuri cibernetice comise in timpul scrutinului prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, informeaza site-ul agentiei Associated Press.Acuzatiile au fost anuntate de Rod…

- Un canadian acuzat ca a fost unul dintre piratii aflati la originea unui atac cibernetic de amploare comis asupra grupului Yahoo in 2014 a fost condamnat marti la cinci ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite.

- Fostul sef al serviciilor secrete nord-coreene, Kim Yong Chol, va calatori in Statele Unite, unde este asteptat sa poarte discutii cu oficialii americani privind potentialul summit intre presedintele Donald Trump si Kim Jong-un, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Doi fosti agenti ai serviciilor secrete franceze au fost inculpati pentru furnizarea de informatii unei puteri straine, au declarat joi surse judiciare si guvernamentale franceze, confirmand partial unele...

- Administratia Donald Trump nu va tolera eventuale ingerinte ruse in scrutinul parlamentar partial din 2018, a avertizat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru modificarea legilor Justitiei, a declarat miercuri ca presedintele Romaniei ”doreste ca magistratii sa fie in continuare colaboratori ai serviciilor secrete”, sesizand CCR și Comisia de la Veneția,…