- Aproximativ 100 de persoane sunt date disparute dupa prabușirea, joi, a unui bloc cu 12 etaje in Miami. Operatiunile de salvare sunt inca in desfasurare. Echipele de cautare au detectat sunete sub...

- Cel puțin o persoana a murit și alte zeci sunt date disparute dupa ce o cladire cu 12 etaje din Miami, Florida, s-a prabușit. Președintele Joe Biden a declarat ca este vorba despre o stare de urgența. În jur de 99 de persoane sunt cautate, fiind înca neclar câți oameni se aflau în…

- Printre cei disparuti se numara numerosi cetateni din tari din America Latina, intre care noua argentinieni, trei uruguayeni si sase paraguayeni. Sora primei doamne a Paraguayului, Silvana Lopez Moreira, si familia acesteia se numara printre ei, a confirmat ministrul paraguayan de externe, Euclides…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate un microbuz si un autotren s-a produs aseara in localitatea Vanatori din judetul Iasi, 13 persoane, intre care si un minor, fiind transportate la spital, avand nevoie de interventie medicala. Coordonatorul SMURD Iasi, dr. Diana Cimpoesu, a declarat ca…

- Potrivit primarului orasului, furtuna a ucis 11 persoane si a provocat 102 raniti, in timp ce 3.050 de localnici au fost evacuati, relateaza Agerpres .Victimele au pierit in urma unor copaci smulsi de vantul violent, al stalpilor de electricitate prabusiti sau impinsi in cursurile de apa de vanturile…

- Un numar de 14.052 de pacienți cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 1.466 la terapie intensiva, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). In total, 67.046 de persoane confirmate cu infectie cu SARS-CoV-2 sunt in izolare la domiciliu si 16.724 se afla…

- Alte 6.204 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. Bilanțul a ajuns la 946.647 de imbolnaviri... The post Coronavirus, 30 martie: 175 de decese in ultimele 24 de ore, 1405 persoane la ATI in stare grava appeared first on Renasterea banateana .