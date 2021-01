Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat la scenele petrecute miercuri in capitala federala a Statelor Unite, cand cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt de susținatori furioși și inarmați ai președintelui in funcție, Donald Trump. Geoana a condamnat cele intamplate la Washington…

- Sistemul electoral „arhaic” al SUA nu indeplineste criteriile democratice, a declarat joi purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, dupa invadarea Capitoliului de catre sustinatorii lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat joi asaltul asupra Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump drept un ''act scandalos care trebuie sa fie condamnat cu vehementa'', relateaza Reuters. Netanyahu a spus ca nu are ''niciun dubiu'' ca ''democratia…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Președintele ales al SUA a lansat un apel catre Donald Trump in care i-a cerut sa iasa la televiziune și sa ceara susținatorilor sai, care au patruns in cladirea Capitoliului, sa se retraga. Joe Biden a reacționat miercuri, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au patruns in sediul Congresului, reunit…

- Semne mixte anul are. Odata confirmat de electori, Biden a castigat. Democratia si presa, insa, au pierdut. Si nu doar peste ocean. Ceea ce nu e un motiv sa ne culcam pe sinele de tren, sa asteptam sfarsitul lumii, scrie Petre M. Iancu pentru blogurile Adevarul.

- In timpul pandemiei de coronavirus, peste 60 de tari au decis amanarea scrutinelor electorale, dar alte cateva zeci de state de pe Glob - de la Franta la Burundi sau Coreea de Sud au decis sa mearga mai departe cu alegerile lor. Daca in multe din aceste tari, prezenta la vot a scazut fata de alegerile…

- Participarea Autoritatii Electorale Permanente la webminarul Votul anticipat - masuri esentiale de protectie a integritatii electorala, organizat de Asociatia Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO) si Institutul International pentru Democratie si Asistenta Electorala (International IDEA), in data…