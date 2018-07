Stuttgart va impune restrictii pentru vehicule diesel in 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul german Stuttgart a anunțat ca vrea interzicerea mașinilor cu motoare diesel, incepand cu luna ianuarie 2019. Sunt vizate motoarele Euro 4 și mai vechi, iar nemții vor sa ia masuri pentru ca propulsoarele Euro 5 sa nu ajunga sa fie și ele interzise.

- Roger Federer (36 de ani, 2 ATP) a caștigat turneul ATP de la Stuttgart, dupa o finala impotriva lui Milos Raonic, scor 6-4, 7-6(3). Soarta primului set s-a jucat in cel de-al treilea game. Elvețianul a profitat de erorile lui Raonic și a reușit un break la 15. Serviciul a fost infailibil astazi pentru…

- Este vorba de aplicarea unei legi din 2010 care stipuleaza ca daca noxele din oras sunt mai mari de 40 micrograme pentru fiecare metru patrat atunci municipalitatea are dreptul si obligatia de a interzice accesul masinilor. Primele vizate sunt cele Non Euro, Euro 1, Euro…

- Vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, vor avea interzis accesul pe drumurile A2, DN 7, DN 39, in zilele de sambata, duminica si luni, arata un comunicat transmis vineri de CNAIR.

- In luna februarie a acestui an, Tribunalul administrativ federal din Leipzig a decis ca interzicerea accesului autovehiculelor diesel in centrul oraselor este legala, in anumite conditii. Desi decizia Tribunalului din Leipzig viza in mod direct doar doua orase (Dusseldorf si Stuttgart), care puteau…

- Vineri, 25 mai, va fi închisa circulația rutiera între orele 20.30 – 23.30, pe str. Napoca, Piata Unirii (latura de sud si est), str. Universitatii, Bd. Eroilor (când situatia o va impune). De asemenea, în perioada 26 mai – 3 iunie, se va închide circulatia…

- Hamburg, al doilea oraș german ca marime, introduce de la 31 mai restricții pentru mașinile diesel cu norma inferioara celei Euro 6, fiind instalate deja 100 de indicatoare care anunța masura. Interdicția se aplica de la 31 mai pe numai doua strazi, dar o decizie recenta a justiției germane deschide…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol din Romania Libera pe tema intensificarii dezbaterilor legate de interzicerea treptata a autovehiculelor diesel.Romania Libera: In luna februarie a acestui an, Tribunalul administrativ federal din Leipzig a decis ca interzicerea…