Stiri pe aceeasi tema

- De profesie medic veterinar, șefa asociației amintește de cazurile Spaniei și Italiei, care au reușit eliminarea focarelor numai dupa ce au interzis creșterea porcilor in gospodarii. Acum, și in Romania, reprezentanții crescatorilor de porci cer interzicerea creșterii porcului in gospodariile țaranești.…

- Cercetatorii americani sustin ca au descoperit un nou organ al corpului uman. L-au si botezat - se numeste interstitiu si ar putea fi cel mai mare organ al organismului uman. Daca oamenii de stiinta se vor lamuri cum functioneaza, ar putea ajuta la prevenirea si tratarea unor tipuri de cancer.…

- The Washington Post relateaza rezultatele a doua studii asupra fenomenului „narcisismului colectiv” realizat de cercetatorii americani. Intr-unul din studii, cercetatorii le-au cerut unui numar de peste 2.800 de americani sa raspunda la intrebarea in ce masura statul lor a contribuit la istoria SUA.…

- The Washington Post relateaza rezultatele a doua studii asupra fenomenului „narcisismului colectiv” realizat de cercetatorii americani. Intr-unul din studii, cercetatorii le-au cerut unui numar de peste 2.800 de americani sa raspunda la intrebarea in ce masura statul lor a contribuit la istoria SUA.…

- O echipa de savanti de la Universitatea din Michigan a creat un dispozitiv care masoara doar 0,3 mm pe o latura, fiind mult mai mic decat un bob de orez. Desi termenul de computer caruia i se aplica poate fi discutabil, dispozitivul poate fi...

- Cercetatorii americani au aratat ca la situl Anzick din Montana - singurul loc funerer al populatiei Clovis - ramasitele unui copil, ale unui corn de cerb si artefactele din piatra au fost ingropate in acelasi timp, ridicand noi probleme...

- Un compus care ar putea bloca raspandirea cancerului pancreatic si a altor tipuri de tumori a fost identificat de o echipa de oameni de stiinta din Statele Unite in urma studiilor pe animale de laborator, informeaza miercuri agentia Xinhua. Cercetatorii de la Northwestern University au…

- Oamenii de știința se straduiesc, in ultimul timp, sa prinda microsemnale, nedetectabile de simțurile umane, care sa ii ajute sa detecteze cu exactitate locurile in care fenomenele meteorologice dezastruoase urmeaza sa loveasca. Cercetatorii americani tocmai au facut un pas imens in aceasta direcție.…