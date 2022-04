Stiri pe aceeasi tema

- Prosopul cu litera Z din Iași a adus Poliția la ușa studentului. De necrezut care a fost adevarul. Razboiul din Ucraina genereaza reacții in multe zone ale lumii, iar țara noastra nu face excepție. Insemnul cunoscut al armatei lui Vladimir Putin a aparut la Iași, starnind astfel controverse in randul…

- ​​Vladimir Putin spune ca Rusia „nu a avut de ales” cand a pornit razboiul in Ucraina unde acum are loc o tragedie. „Ceea ce se intampla in Ucraina este o tragedie, dar Alexander Grigorievici (Lukașenko) a spus corect: nu am avut de ales. Pur și simplu nu am avut de ales. Singura intrebare a fost cand…

- Un steag pe care a fost desenat litera Z, semnul dictatoru Vladimir Putin, a fost afisat pe unul din caminele din campusul Tudor Vladimirescu. O bucata de panza pe care troneaza litera Z, aceeasi litera care insoteste invazia Rusiei in Ucraina, atarna pe geamul de la etajul V al unui camin. Fie ca este…

- Seful Comitetului de ancheta rus, Aleksandr Bastrikin, a dispus marti seara inceperea unei investigatii in legatura cu vandalizarea mormintelor soldaților sovietici inhumați in cimitirul din comuna ieșeana Moțca, informeaza agenția de presa rusa de stat TASS, citata de Agerpres . Comitetul de ancheta…

- Persoane necunoscute au scris cu vopsea litera ”Z” – un simbol de susținere a invaziei Rusiei in Ucraina – pe pietrele funerare de la mormintele soldatilor sovietici din cimitirul comunei Motca. In urma incidentului, politistii ieseni au demarat luni o ancheta și au deschis dosar penal, relateaza Agerpres.…

- Intalnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin: Cand este posibil un summit al președinților din Ucraina și Rusia Intalnirea dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin: Cand este posibil un summit al președinților din Ucraina și Rusia Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a afirmat,…

- Activiștii au creat o petiție catre autoritațile elvețiene pentru a o expulza din țara pe presupusa iubita a lui Vladimir Putin (69 de ani), fosta mare sportiva Alina Kabaeva (38). Petiția a fost deja semnata de 30.000 de persoane. Totul ca urmare a invaziei din Ucraina. ...

- Federatia Internationala de Gimnastica a deschis o ancheta impotriva sportivului rus Ivan Kuliak. Gimnastul Ivan Kuliak a generat un scandal in lumea sportiva internaționala. Sportivul de 20 de ani a concurat in etapa de Cupa Mondiala la Doha (Qatar), obținand o medalie de bronz. Scandalul a izbucnit…