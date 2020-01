''Nimeni nu stie nimic'': uimirea predomina joi la Bruxelles dupa anuntul facut in ziua precedenta la Davos de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, conform careia incheierea unui acord comercial intre SUA si UE este posibila in ''cateva saptamani'', consemneaza AFP. ''Ca sa fiu sincer, nu inteleg. Am vorbit ieri cu membri de rang inalt ai Comisiei si nici ei nu inteleg'', spune eurodeputatul german Bernd Lange, presedintele comisiei pentru comert international din Parlamentul European. La o zi dupa intalnirea cu presedintele american…