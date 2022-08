Studiu: Romania ocupa ultimul loc in UE la educatie financiara

Stiri pe aceeasi tema

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE.

- Planificarea financiara se numara printre activitatile cel mai des amanate de romani, acest comportament tinand in primul rand de nivelul de educatie financiara al populatiei, capitol la care Romania ocupa ultimul loc in UE, conform unui studiu recent.

- O echipa de cercetatori din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca a derulat impreuna cu compania internationala SAS, in perioada 27 mai - 6 iunie 2022, un sondaj amplu privind perceptia criminalitatii economico-financiare in Romania, pe un esantion reprezentativ format din 1.856 repondenti din…

- La nivelul judetului Constanta, anul acesta au fost inregistrate 3 cereri Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC singura institutie din Romania care se ocupa cu instrumentarea cazurilor de insolventa a persoanelor fizice ndash; a inregistrat, in prima jumatate a acestui an, cel mai…

- Romanii care nu au posibilitați financiare sa-și cumpere un apartament sau o garsoniera apeleaza la chirii. In funcție de oraș, prețurile cerute de proprietari difera, dar un lucru este cert: confortul costa. Din cauza pandemiei de coronavirus, care a afectat grav locurile de munca, și a scumpirilor…

- 99,4% dintre proprietarii din Romania, care inchiriaza locuinte, nu au apelat la servicii de recuperare a creantelor, chiar daca aproape 50% dintre chiriasi intarzie, chiar si cu 30 de zile, la plata chiriei.

- Creșterea prețurilor și incertitudinea financiara reprezinta cele mai mari motive de stres pentru 6 din 10 romani, releva un studiu realizat de Veruvis, Centrul de Cercetare in Augmentarea Performantelor Neuronale din București. Citește și: Proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi…

- Cu peste o suta de meciuri jucate in Liga I de fotbal, Emil Ducu Ninu schimba, in timpul saptamanii, echipamentul de fotbalist cu costumul și cravata, pentru a preda cursuri de educație financiara. Acum, la 35 de ani, Emil Ducu Ninu mai joaca fotbal doar de pasiune, in Liga a patra. A jucat la echipe…