Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Octavian Jurma trage un semnal de alarma cu privire la pandemia de coronavirus, dar și la modul in care autoritațile gestioneaza acesta situație. Omicron ucide de 2 ori mai mulți oameni in Romania decat in țarile vecine, spune medicul Octavian Jurma. In condițiile in care fara vaccin oamenii…

- Un studiu al cercetatorilor japonezi releva ca subvarianta BA2 a tulpinii Omicron a SARS-CoV-2 genereaza variante grave de boala, fiind rezistenta la unele antivirale si la anticorpii monoclonali, dar vaccinul in doza booster isi mentine protectia, a afirmat, vineri, vicepresedintele Societatii Romane…

- Eficacitatea celor trei doze de vaccin ARNm produse de Pfizer si Moderna scade substantial la patru luni dupa administrare, potrivit unui nou studiu publicat de Centrul de Control si Prevenire al Bolilor din SUA (CDC). Eficacitatea celor trei doze de vaccin scade semnificativ dupa a patra luna. Un nou…

- Cercetare Medlife. In Romania este posibil sa se fi atins imunitatea de grup! „Din cele peste 400 de probe secvențiate de la inceputul valului 5, pe lotul studiat in ultima saptamana, procentul probelor cu noua tulpina Omicron a urcat la 100%. Doar 3 cazuri au fost identificate cu subvarianta BA.2 pe…

- Romania ar fi atins imunitatea de turma: Procentul probelor cu Omicron a crescut la 100%. Studiu al Medlife Romania ar fi atins imunitatea de turma: Procentul probelor cu Omicron a crescut la 100%. Studiu al Medlife Din totalul celor 400 de probe secvențiate de la inceputul valului 5, pe lotul studiat…

- Noile restrictii legate de coronavirus in vigoare incepand de marti in Italia se vor aplica si calatorilor din alte tari, informeaza dpa. Persoanele care vor intra in Italia din alte tari ale Uniunii Europene si prezentau dovada unui test negativ sau un certificat ce demonstra ca au trecut prin COVID-19…

- Cercetatorii au analizat datele cele mai recente de pe teritoriul Londrei. Jumatate din persoanele care au declarat simptome de guturai au avut un test PCR pozitiv, cum era cazul cand varianta Delta era dominanta in Regatul Unit, relateaza G4Media.ro.Dar numai jumatate dintre ei prezentau si cele trei…

- Noile simptome de COVID. Acum seamana cu un guturai. Potrivit datelor unor studii britanice, cateva simptome „clasice” ale variantei Delta nu se intalnesc la persoanele infectate cu varianta Omicron. Nas care curge, dureri de cap, oboseala si dureri de gat: iata simptomele principale detectate la o…