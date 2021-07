Studiul pentru construirea Spitalului de Pediatrie, pe masa CL Craiova Se face un prim pas pentru construirea Spitalului de Pediatrie Craiova. Consiliul Local (CL) se va intruni astazi, in sedinta extraordinara , pentru a aproba Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul de investitii „Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal «Filantropia»“. Concret, este vorba de Spitalul de Pediatrie pentru care primaria a prins in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 suma de 750.000 de lei. Banii erau prevazuti pentru un studiu de prefezabilitate si fezabilitate privind construirea unei cladiri de peste 10.000 mp cu subsol, parter și șase etaje… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

