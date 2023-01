Stiri pe aceeasi tema

- Romania are peste 1,2 milioane de bugetari, mult peste media Uniunii Europene, dar se pregatește sa angajeze și alții, inca din prima zi a anului viitor. Asta, dupa cinci luni in care recrutarile pentru posturi publice au fost inghețate.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi ca votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen „este un vot impotriva UE in ansamblul sau” de care se vor bucura „unii actori non-UE”. „Votul impotriva propunerii presedintiei cehe nu este un vot impotriva Romaniei, este un vot impotriva UE…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile…

- Ieri, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre importanța femeilor in funcții de conducere, dar și despre faptul ca Romania ramane codașa la acest capitol, potrivit euractiv.ro. Acesta și-a inceput discursul afirmand ca, inca de la inceputul primului mandat de președinte, a afirmat „clar și raspicat”,…

- Prezent la Constanta, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu a vorbit si despre pretul la energie electrica si solutiile gasite. "Din punctul meu de vedere trebuie sa inchidem ordonanta pe energie. 80 la suta din energia produsa de Romania trebuie sa intre in zona de reglementare. Si nu trebuie…

- Toata lumea se gindește zilele astea la prețurile energiei. Ideea dominanta este ca principalul efect detrimental va fi la nivelul populației, la felul in care costul electricitații și gazelor vor impovara cheltuielile gospodariilor in iarna care vine. Foarte adevarat, evident. O sa ne cam arda la buzunar.…

- Grupul auto german Mercedes-Benz Group AG a decis sa faca un pariu important pe proiectele de parcuri de centrale eoliene, in ideea de a putea sa isi deruleze operatiunile fara intrerupere in contextul in care Europa se confrunta cu o criza energetica, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.Constructorul…

- Romania va beneficia de 221,5 milioane franci elvetieni (peste 1 miliard de lei) din contributia financiara nerambursabila aprobata de Parlamentul elvetian pentru coeziune economica si sociala pentru unele state membre ale Uniunii Europene, in vederea reducerii disparitatilor economice si sociale din…