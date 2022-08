Studiul de prefezabilitate pentru sala polivalentă a Timișoarei poate merge mai departe Studiul de prefezabilitate necesar pentru viitoarea sala polivalenta a Timișoarei are acum documentația necesara pentru a se putea cere parerea celor de la Agenția pentru Mediu Timiș asupra unui viitor proiect, a anunțat viceprimarul liberal Cosmin Tabara. Dar, dupa un studiu de prefezabilitate cu un asemenea acord de principiu urmeaza intocmirea acordului de fezabilitate, in ... The post Studiul de prefezabilitate pentru sala polivalenta a Timișoarei poate merge mai departe appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

