Studiul de Prefezabilitate al extinderii magistralei M2 până în comuna Berceni a fost finalizat – VIDEO Studiul de Prefezabilitate al extinderii magistralei M2 pana in comuna Berceni a fost finalizat! Noul traseu va avea trei kilometri și va putea deservi aproximativ 10.000 de calatori pe zi. Sectorul 4 al Municipiului București dezvolta infrastructura de metrou dincolo de Șoseaua de Centura a Capitalei, catre comuna Berceni. Noul traseu al magistralei M2, care […]

Sursa articol si foto: enational.ro

