Studiul CONFIDEX S2 2021: Semnal puternic de alarmă tras de managerii români Indicele CONFIDEX, care masoara increderea managerilor in economie, a scazut pana la valoarea de la debutul pandemiei: 41. 41% dintre manageri (de doua ori mai mulți decat de la inceputul anului) cred ca PIB-ul va scadea. Principalele ingrijorari ale mediului de business pentru perioada urmatoare sunt lipsa forței de munca, creșterea prețului materiilor prime și inflația. Increderea managerilor in economia romaneasca a scazut pana la nivelul de la debutul pandemiei, iar perspectivele economice pentru urmatoarele luni s-au inrautațit: 41% dintre manageri considera ca PIB-ul va scadea (in comparație… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

