- Studiul clinic desfasurat in SUA de AstraZeneca pentru vaccinul anti-coronavirus s-ar putea relua zilele viitoare, dupa mai bine de o luna de pauza, intrucat Administratia pentru Medicamente si Alimente a terminat evaluarea unei persoane care s-a imbolnavit in septembrie.Studiul, aflat in faza finala,…

- Echipa de cercetatori AstraZeneca ar putea relua testarile pentru vaccinul impotriva COVID-19, conform surselor citate de Reuters.Testarile au fost sistate din cauza unui participant din Oxford, Marea Britanie, care s-a imbolnavit, potrivit Mediafax.Incepand cu 6 septembrie, testarile pentru…

- Agenția pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) și-a extins ancheta cu privire la apariția unei boli grave in timpul studiului pentru vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de catre compania AstraZeneca și va analiza datele din studiile anterioare ale vaccinurilor similare dezvoltate de aceiași…

- "In cadrul testelor clinice mondiale randomizate ale vaccinului impotriva coronavirusului de la Universitatea Oxford, procesul nostru de evaluare normala a fost declansat si am facut voluntar o pauza in vaccinari pentru a permite o evaluare de securitate de catre un comitet independent", a declarat…

- AstraZeneca a spus ca este vorba despre o pauza „de rutina” in cazul unei „boli inexplicabile”. Concluziile studiilor clinice sunt atent urmarite peste tot in lume, iar vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Oxford este considerat un candidat puternic intre cele dezvoltate la nivel global. Dupa fazele…

- AstraZeneca a declarat marți ca a intrerupt studiile globale, inclusiv studiile mari in stadiu tarziu, ale vaccinului sau experimental impotriva coronavirusului din cauza unei boli in mod inexplicabil la un participant la studiu, potrivit Reuters. Vaccinul, dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford,…

- Australia se asteapta sa primeasca primele loturi de potential vaccin COVID-19 in ianuarie, a declarat luni premierul Scott Morrison, relateaza Reuters, titrat de Digi24. Morrison a declarat ca guvernul sau a incheiat un acord cu CSL Limited pentru fabricarea a doua vaccinuri – unul dezvoltat de AstraZeneca…

- La comanda guvernului de la Londra, AstraZeneca a inceput deja producerea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-Covid. Antidotul pentru noul coronavirus dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford este inca in faza de testare. In Regatul Unit, Brazilia și Africa de Sud, vaccinul este in faza de…