Studiul care pune capăt conspirațiilor: tehnologia 5G este sigură Conspirațiile care sugereaza ca tehnologia 5G ar fi daunatoare pentru oameni impanzesc internetul, insa studiile demonteaza aceste conspirații. Doua studii recente gestionate de Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA) și de Swinburne University of Technology din Australia au analizat 138 de studii anterioare și au analizat peste 100 de experimente, pentru a descoperi posibilele pericole pe care le poate avea tehnologia 5G. Experții au descoperit astfel ca nivelul de radiații 5G la care sunt expuși oamenii este unul perfect sigur. Analizand datele legate de mutațiile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

