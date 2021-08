Vaccinul Johnson & Johnson protejeaza impotriva variantelor Delta (indiana) și Beta (identificata prima oara in Africa de Sud), sugereaza un studiu clinic efectuat in Africa de Sud. Cercetarea aduce, așadar, vești bune pentru persoanele care s-au vaccinat cu acest ser, mai ales ca o singura doza este deosebit de eficienta in prevenirea unei forme severe […] The post Studiul care liniștește lumea. Vaccinul Johnson & Johnson, eficient și impotriva tulpinei indiene. Ce spun cercetatorii despre rapel first appeared on Ziarul National .