- Caini antrenați pentru detectarea mirosului ar putea detecta cine are COVID-19, anunța cercetatorii. Deși e doar un studiu preliminar, rezultatele sunt foarte incurajatoare.Am vazut, pe durata pandemiei, cat de importante sunt testele de coronavirus. Daca vrem sa ținem numarul de infecții sub control,…

- Cercetatori internationali sugereaza intr-un studiu ca virusul SARS-CoV-2 urmeaza un calendar sezonier si ca prefera clima racoroasa si uscata, o descoperire ce ar putea ajuta la dezvoltarea de strategii de prevenire si de supraveghere pentru a frana izbucnirea de noi focare in lume, relateaza vineri…

- Conform cercetatorilor, virusul a fost introdus in comunitate cu cel puțin 1300 de ocazii. Descoperirea a dus la noi critici pentru guvernul britanic care a ratat mai multe oportunitați de a opri raspandirea infecției in februarie și martie, scrie digi24. Studiul, realizat pentru descoperirea…

- CORONAVIRUS. Cercetatorii spanioli studiaza legatura dintre hormonii masculini care cauzeaza chelirea și cat de grave sunt simptomele manifestate in urma contractarii Covid-19. "Credem ca hormonii masculini sunt calea prin care virusul intra in celule", spune profesorul Carlos Wambier, de…

- In laboratoarele din New York se testeaza un vaccin care are la baza material genetic uman. Cercetatorii spun ca tocmai mutatia despre care se vorbeste zilele acestea ar putea fi cheia succesului. Cum arata Lumea azi, ne spune Ioana Dumitrescu in revista presei internationale.

- Winter, un mascul de lama, s-ar putea dovedi util in cercetarile ce vizeaza descoperirea unui tratament pentru COVID-19, potrivit unor oameni de stiinta din Belgia si din Statele Unite, care au identificat o microparticula in sangele acestui animal ce pare sa blocheze raspandirea noului coronavirus,…

- Nivelul scazut de vitamina D din organism crește riscul ca o persoana sa moara de COVID-19 dupa ce ia virusul, arata studiul preliminar, conform Daily Mail. Cercetatorii au comparat nivelurile medii de vitamina D in 20 de țari europene cu rata de infecție cu COVID-19 și mortalitatea. Rezultatul a dezvaluit…