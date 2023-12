Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun, la Centrele judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti pe raza carora/caruia se afla sediul social al solicitantului, cererile initiale anuale de solicitare a…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca a finalizat procesul de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor post-investiționale. Astfel, in perioada 18 septembrie – 16 noiembrie 2023, AIPA a recepționat 2642 de cereri de acordare a sprijinului financiar pentru…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat autorizarea la plata a sprijinului de urgența in sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase pentru un numar de 199.421 beneficiari cu o valoarea a ajutorului de 274.057.212 lei, echivalent a 55.381.013,95 euro,…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca, in scopul simplificarii procedurii de accesare a subvențiilor pentru investițiile cu o valoare de pina la 100 de mii de lei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a aprobat modelul simplificat al Proiectului investițional.…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste ca, pana la data de 26.10.2023 inclusiv, se pot depune cereri de acordare a sprijinului de urgenta pentru sectorul cerealelor si al semintelor oleaginoase. Potentialii beneficiari sunt invitati la Centrele APIA pe a caror raza teritoriala…

- APIA: se pot depune cereri de acordare a sprijinului de urgența pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase Sprijinul de urgența pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase – termen limita de depunere cereri – 26 octombrie 2023 Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) efectueaza plata ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei. Suma totala autorizata la plata este in valoare de 83.111.259,58…