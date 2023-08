Stiri pe aceeasi tema

- Sase din cele 61 de vagoane cu cereale ale unui tren ce se indrepta spre un port fluvial ucrainean au deraiat sambata in Republica Moldova in jurul orei 16:05 ca urmare a caldurii extreme care a slabit sinele, informeaza duminica Reuters, preluata de Agerpres.

- Cele mai multe incendii din Grecia au fost declanșate "de mana omului", potrivit guvernului. Oficialii dau vina pe piromani pentru majoritatea celor 667 de incendii care s-au extins pe fondul vremii extreme.Cele mai multe dintre cele 667 de incendii care au izbucnit in Grecia in ultimele saptamani…

- Circulația feroviara din Romania incurcata de canicula: Cat intarzie trenurile din cauza caldurii extreme Circulația feroviara din Romania incurcata de canicula: Cat intarzie trenurile din cauza caldurii extreme Trenurile circula cu viteza redusa, din cauza caniculei, acest lucru ducand la intarzieri…

- In București, temperatura aerului a atins 41,8°C, in timp ce la nivelul solului s-a inregistrat o valoare și mai ridicata, de 48°C. Zonele de vest și sud ale țarii au resimțit caldura intensa. In Bihor, autoritațile au pus la dispoziție containere de prim ajutor pentru a oferi oamenilor posibilitatea…

- Efectele caldurii extreme pot fi unele extrem de grave pentru persoanele care se expun la razele soarelui o perioada mai lunga de timp. In ultimele zile, in Romania s-au inregistrat temperaturi foarte ridicate, iar valul de caldura va continua și saptamana urmatoare. Caldura poate afecta pe oricine,…

- Spania, Grecia si Italia erau strabatute de un val de caldura extrema, care urmeaza sa dureze alte doua saptamani, din cauza unui ciclon care provine din Sahara, denumit "Cerberus" de catre Societatea Meteorologica italiana, din cauza caruia temperatura la sol a atins in Spania 60°C, relateaza BFMTV,…

- Vremea rea a facut ravagii, in noaptea de joi spre vineri, in Dambovița! Mai mulți copaci s-au prabușit in urma fenomenelor meteorologice extreme, pe raza județului nostru. Numeroși arbori rupți au fost indepartați, de angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dambovița, in localitațile in…

Caldura foarte mae inregistrata azi in termometre face victime in randul aradenilor. Doar azi, in intervalul orar 07:00-18:30, șase persoane au avut nevoie de acordarea...