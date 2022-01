Studiu: Vinul roșu scade infecția cu Covid-19 Savanții din Marea Britanie au descoperit ca oamenii care consuma vin roșu, vin alb sau șampanie au mai puține șanse sa se infecteze cu Covid-19. Specialiștii britanici au constatat ca persoanele care au baut bere, cidru și bauturi spirtoase in cantitați mari aveau mai multe șanse sa se imbolnaveasca. „Studiul nostru sugereaza ca subiecții care au consumat de obicei vin roșu și vin alb și șampanie par sa aiba șanse sa reduca riscul de infectare cu COVID-19. Consumul de bere și cidru nu este recomandat indiferent de frecvența și cantitatea de alcool, crescand riscul de apariție a COVID-19. In plus,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

