- Majoritatea cetatenilor din centrul si estul Uniunii Europene, inclusiv din Romania, sunt ingrijorati in legatura cu viitorul democratiei, sceptici in ceea ce priveste autoritatile si partidele politice si neincrezatori in mass-media, arata un sondaj de opinie YouGov.

- Industria din Romania, in luna septembrie, a iesit partial din depresiune, dar revenirea s-a produs mai mult pe seama cererii interne decat a comenzilor pentru export, potrivit barometrului industrial lunar efectuat de IRSOP si SNSPA si publicat joi. Specialistii avertizeaza ca, in ultimul an, industria…

- Potrivit acesteia, rata de contractare se apropie de 100%, situandu-se la 96%, astfel incat mai sunt putine fonduri disponibile pentru proiectele noi, scrie Agerpres. " Romania se situeaza in apropierea mediei Uniunii Europene (la absorbtie - n. r.). Suntem la aproape 33% absorbtie. Mai avem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca premierul Viorica Dancila va raspunde personal pentru posibila pierdere a portofoliului pe Transporturi în Comisia Europeana în cazul în care candidatul PSD va fi din nou respins. El i-a solicitat premierului sa se consulte cu…

- „Șoferul” a prezentat oamenilor legii un permis auto emis de autoritațile americane, acesta nefiind valabil in Romania. „Polițiștii Biroului Rutier au depistat in trafic un tanar de 26 de ani, din Covasanț, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Iuliu Maniu din municipiu. In urma verificarilor documentelor…

- O afacere de tip carmangerie poate fi o idee excelenta mai ales daca luam in considerare faptul ca majoritatea oamenilor consuma carne regulat si prefera sa o achizitioneze proaspata, din magazine sau raioane specializate. Cand vine vorba despre carne, oamenii au pareri diferite insa un lucru…

- Odata cu votul acordat pentru Brexit, elevi care provin din tari est-europene, in principal din Romania si Polonia, si invata in scoli din Anglia si Scotia se confrunta cu un grad tot mai crescut de rasism si xenofobie. Unii dintre ei isi acuza profesorii ca nu reusesc sa ii apere si, mai mult, ca o…

- Ziarul Unirea SCUMPIRI la prețul rovinietei. O Directiva Europeana crește și de trei ori valoarea acestora pentru anumite categorii de autovehicule O Directiva a Uniunii Europene care trebuia transpusa inca din anul 2014 a ajuns, din nou, pe masa responsabililor de la Ministerul Transporturilor. De…