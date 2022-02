In anul 2020 s-au inregistrat 81343 casatorii, cel mai mic numar de casatorii inregistrat din 1946 pana in prezent. Varsta ideala pentru casatorie, in perceptia romanilor, se plaseaza cu precadere in intervalul 26-28 ani. Aproape 1 din 5 persoane necasatorite nu intentioneaza sa se casatoreasca sau sa aiba o relatie pentru toata viata. Procentele sunt de 12% pentru barbati si 25% pentru femei – mai ales in cazul celor singure si divortate.