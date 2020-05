Stiri pe aceeasi tema

- Efectele negative ale pandemiei de coronavirus asupra industriei auto sunt inevitabile și incontestabile, conform tuturor rapoartelor și comunicarilor oficiale ale companiilor direct implicate. Inchiderea temporara a fabricilor și a dealerilor a condus la scaderea increderii clienților, astfel ca vanzarile…

- ​Înmatricularile globale de automobile electrice urmeaza sa înregistreze un declin de 18% în acest an, însa este vorba de o contractie mai mica fata de cea înregistrata de automobilele echipate cu motoare cu combustie interna, au anuntat marti analistii de la BloombergNEF…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere destinate transportului pasagerilor au scazut, in primul trimestru al anului, cu 7% fata de acelasi interval din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti.Conform statisticii, in perioada ianuarie - martie 2020, inmatricularile…

- In Europa s-au vandut mai multe mașini pur electrice decat in China in primul trimestru din 2020, aceasta situație fiind inregistrata in premiera, arata un studiu PricewaterhouseCoopers citat de Bloomberg și digi24.ro.

- Tesla a vandut in luna martie 10.160 de vehicule in China, realizand cele mai ridicate vanzarile lunare ale companiei pe cea mai mare piata auto din lume, a anuntat joi Asociatia pentru vehicule de Pasageri din China, transmite Reuters, conform news.ro.Producatorul american de vehicule electrice,…

- In acest an, vanzarile de mașini la nivel global vor ajunge la 78.8 de milioane de unitați, estimeaza IHS Markit, companie de consultanța ce ofera date de referința pentru majoritatea producatorilor auto. Totalul reprezinta o scadere de 10 milioane de unitați fața de estimarile din luna ianuarie. Astfel,…

- Industria ospitalitatii este puternic afectata de raspandirea coronavirusului, in conditiile in care companiile din sector se asteapta la scaderea cu 50-60% a veniturilor, potrivit unui studiu al organizatiei Hospitality Culture Institute, remis, vineri, AGERPRES. Hotelurile, transporturile si agentiile…