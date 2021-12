In urma unor analize, cercetatorii sud- africani au ajuns la concluzia ca vaccinurile impiedica Omicron sa provoace o forma grava de Covid-19, informeaza El Pais. Datele preliminare ale studiului, prezentate Parlamentului, semnaleaza ca testul PCR permite aflarea faptului ca infectia este cu noua mutatie a coronavirusului fara sa fie nevoie de secventierea genomului. Network for Genomic Surveillance in South Africa(NGS-SA) a prezentat miercuri dupa-amiaza in fata Comisiei pentru sanatate a Parlamentului tarii datele initiale ale studiului privind Omicron. Reprezentantii retelei au asigurat ca…