STUDIU Vaccinul Pfizer-BioNTech produce de 10 ori mai mulţi anticorpi decât vaccinul Sinovac din China Vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, care are la baza tehnologia ARN mesager, produce de 10 ori mai multi anticorpi decat vaccinul Sinovac, care functioneaza pe baza de virusi inactivi. Un studiu a descoperit ca angajatii din domeniul sanatatii din Hong Kong care au fost imunizati cu schema completa cu vaccinul Pfizer/BioNTech au un nivel de anticorpi de aproximativ 10 ori mai mare decat cei care au primit vaccinul Sinovac bazat pe virusi inactivi, potrivit Bloomberg. Desi anticorpii nu sunt singurul factor care trebuie luat in considerare in imaginea de ansamblu a capacitatii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși anticorpii nu sunt singurul factor care trebuie luat in considerare in imaginea de ansamblu a capacitații unui vaccin de a genera imunitate impotriva COVID-19, „diferențele in concentrația anticorpilor neutralizatori identificate in studiul nostru s-ar putea traduce in diferențe substanțiale in…

- Un studiu realizat in Hong Kong si publicat joi in revista medicala The Lancet a descoperit ca angajatii sanitari din aceasta tara care au fost imunizati in regim complet cu vaccinul Pfizer au niveluri de anticorpi de aproximativ 10 ori mai mare decat cei care au primit vaccinul Sinovac bazat pe virusi…

- De ce apeleaza chinezii la un vaccin strainPentru „supra-rapel”, chinezii intenționeaza sa foloseasca vaccinul cu ARN mesager de la Pfizer/BioNTech. Este posibil ca aceasta doza adiționala sa fie administrata gratuit.Informația despre folosirea unui vaccin pe baza de ARN mesager pentru „supra-rapel”a…

- Patru din cele mai importante ziare din Europa de Nord au publicat joi pe prima lor pagina, cu ocazia celebrarii a 100 de ani de infiintarea Partidului Comunist chinez, o scrisoare deschisa adresata presedintelui Xi Jinping pentru a denunta atingerile aduse libertatii presei in Hong Kong, relateaza…

- Cercetarea arata ca persoanele vaccinate impotriva COVID-19 cu vaccinul BioNTech au avut niveluri „substanțial mai mari” de anticorpi decat cele care au primit Sinovac. Stirea a fost publicata de South China Morning Post, ai carei jurnalisti au citat un studiu realizat in Hong Kong. Mai mult, unele…

- Liderii țarilor NATO urmeaza sa declare China drept un risc de securitate în cadrul summitului de luni, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, declarând la începutul reuniunii ca aceasta țara ”vine tot mai aproape de noi”.”Știm ca China nu împartașește…

- SEG Plaza, un zgârie-nori din orasul chinez Shenzhen, care s-a clatinat de cel putin trei ori pe parcursul acestei saptamâni, a fost închis pe termen nedefinit, relateaza vineri EFE și Agerpres.Ziarul local The Paper a informat ca autoritatile au decis închiderea cladirii…

- Xiaomi și guvernul Statelor Unite au ajuns la o înțelegere privind înlaturarea producatorului de telefoane de pe lista neagra creata de administrația Trump care ar fi interzis americanilor sa investeasca în companie, relateaza Bloomberg.Gigantul chinez de smartphone-uri a dat…