Studiu: Vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca este eficace împotriva variantei din Brazilia a coronavirusului Datele arata ca vaccinul nu va trebui modificat pentru a proteja impotriva variantei despre care se crede ca ar proveni din orasul amazonian Manaus, a spus sursa. Persoana nu a spus care este eficacitatea exacta a vaccinului impotriva variatei respective. Rezultatele complete ale studiului ar trebui sa fiee publicate in curand, posibil in martie. Datele preliminare au indicat ca vaccinul realizat de AstraZeneca are o eficacitate mai scazuta impotriva vriantei sud-africane a noului coronavirus, care este similara cu P1. In consecinta, Africa de Sud a oprit utilizarea vaccinului in tara. Informatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

