Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva Covid-19, produs de compania Moderna, administrat in doua doze, continua sa stimuleze productia de anticorpi chiar și dupa sase luni de la administrare, arata cel mai recent studiu. Un nivel ridicat de anticorpi a fost detectat la toate grupele de varsta, persoanele mai tinere prezentand…

- Cercetarea va continua si in perioada urmatoare, pentru ca oamenii de stiinta sa poata sa identifice perioada in care anticorpii sunt detectati la persoanele imunizate cu acest vaccin. Un nivel ridicat de anticorpi a fost detectat la toate grupele de varsta participante la studiul clinic, persoanele…

- Vaccinul Moderna impotriva COVID-19 continua sa stimuleze productia de anticorpi și dupa sase luni de la administrare, arata un nou studiu publicat marti in The New England Journal of Medicine, potrivit CNN. Cu aceasta cercetare, folosind trei teste distincte care depisteaza anticorpi, oamenii de știința…

- Vaccinul Moderna impotriva COVID-19, care se administreaza in doua doze, continua sa stimuleze productia de anticorpi dupa sase luni de la administrare, potrivit unui nou studiu publicat marti in The New England Journal of Medicine, informeaza DPA. Cercetarea va continua si in perioada urmatoare, pentru…

- Vaccinul Pfizer-BioNTech este eficient impotriva tulpinii braziliene a virusului SARS-CoV-2, potrivit unui studiu de laborator publicat luni in New England Journal of Medicine, scrie Mediafax. Primele doua cazuri de infectare cu varianta braziliana a coronavirusului au fost confirmate luni in Romania.

- Datele preliminare dintr-un studiu efectuat la Universitatea din Oxford indica faptul ca vaccinul COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca PLC este eficient impotriva variantei braziliene (P1), a declarat pentru Reuters o su...

- Tulpina sud-africana a coronavirusului poate reduce protecția anticorpilor de la vaccinul Pfizer BioNTech cu doua treimi, a declarat compania, transmite reuters.ro. Acest lucru s-a constatat în urma unui studiu care…

- Vaccinul Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19 ar putea proteja mai putin impotriva infectarii cu tulpina din Africa de Sud a coronavirusului, care contine o mutatie ingrijoratoare, potrivit rezultatelor unui studiu britanic dat marti publicitatii, informeaza Reuters.