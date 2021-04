Studiu: vaccinul de la Pfizer este eficient împotriva tulpinii sud-africane Pfizer și BioNTech au anunțat ca vaccinul lor anti-COVID-19 are o eficacitate foarte ridicata impotriva variantei sud-africane de coronavirus. Concluzia vine dupa studii clinice realizate in Africa de Sud, dupa cum arata AFP, citat de Agerpres . Cercetarea arata ca nu a fost observat vreun caz de COVID-19 in Africa de Sud la persoanele vaccinate in cadrul unui studiu clinic in faza 3, participanții fiind observați pe o perioada de pana la șase luni dupa administrarea de doua doze. „800 de participanti au fost recrutati, noua cazuri de COVID-19 au fost observate, toate din grupul placebo, fapt… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer și partenerul sau german, compania BioNTech, au anuntat joi ca vaccinul lor anti-COVID-19 are o eficacitate foarte ridicata impotriva variantei sud-africane a noului coronavirus, potrivit concluziilor unor studii clinice realizate in Africa de Sud, informeaza AFP, citata de Agerpres . Rezultatele…

- Varianta sud-africana de Covid-19 are denumirea științifica de B.1.351 sau 501Y.V2 și vineri a fost identificata pentru prima data in Romania. Varianta B.1.351 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud, iar pana in prezent a fost depistata in aproape 50 de tari.…

- Din documentele facute publice de FDA reiese ca vaccinul s-a dovedit eficient in reducerea riscului de a dezvolta boala și a prevenit testarea pozitiva la Covid in urma unui test PCR pentru cel puțin 14 zile dupa vaccinare. Trei participanți la studiu au dezvoltat efecte adverse grave, insa agenția…

- In total, 661.062 de romani au fost vaccinați de la debutul campaniei, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. DOCUMENTUL poate fi citit AICI Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Un numar de 37.840 de doze de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech au fost administrate in ultimele 24 de ore, a informat vineri Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV). Din cele 37.840 de persoane imunizate, 36.429 de persoane au fost vaccinate cu o doza, iar…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, 34.807 persoane au fost vaccinate.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National…

- In ultimele 24 de ore in Romania s-au vaccinat 18.000 de cadre medicale. Este cel mai mare numar de persoane vaccinate intr-o singura zi de la debutul campaniei de imunizare. Din 27 decembrie 2020, de la debutul campaniei de vaccinare in Romania, au fost imunizate impotriva Covid-19 76.000 de persoane.…

- Romania a imunizat cu serul Pfizer BioNTech 41.609 cadre medicale de la inceputul campaniei de vaccinare anti-COVID, lansata pe 27 decembrie. Dintre acestea, 16.101 au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți, 5 ianuarie, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…