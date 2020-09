Studiu: Vaccinul anti-covid din Rusia acționează cu anticorpi Un studiu publicat de revista medicala The Lancet arata ca vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați. In studiile de faza 1 și 2 ale vaccinului, numit Sputnik V, toți cei 76 de participanți la studiu au dezvoltat anticorpi impotriva virusului care provoaca Covid-19, potrivit raportului citat de CNN. Cantitatea de anticorpi generata de vaccin a fost similara cu raspunsul imun pe care l-au avut oamenii dupa recuperarea naturala dupa boala Covid-19, potrivit studiului. Oamenii de știința care nu au fost implicați in studiu au spus ca, deși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

