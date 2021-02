Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe vacante în strainatate ale românilor în 2020 au fost în Grecia si Turcia si doar 8% dintre calatorii au avut ca destinatii zone mai îndepartate precum Bali, Zanzibar, Maldive sau Mexic, se arata într-un studiu citat de Agerpres. "Românii…

- O mare parte dintre romani au plecat deja catre Maldive și Zandibar și nu doar pentru o saptamana sau doua de vacanța, ci unii dintre ei chiar și pentru o luna intreaga. Și-au facut rezevari inca din luna noiembrie și s-au gandit ca daca tot au fost nevoiți sa lucreze anul acesta de acasa, ar putea…

- Pe unde mai pleaca romanii in strainatate, in vacanța de sarbatori? Ei bine, mulți au optat pentru destinații ca Zanzibar, Maldive, Egipt, Dubai sau Turcia. Partea interesanta e ca unii iși pot plati vacantele si in 12 rate, cu dobanda zero, spune o agenție de turism care se ocupa de tot ceea ce trebuie…

- Maldive, Zanzibar, Dubai, Egipt si Turcia sunt destinatiile externe in care romanii isi vor petrece vacanta de revelion, arata datele touroperatorului Paralela 45, care precizeaza ca o vacanta de sase nopti in Maldive porneste de la 2.000 de euro/persoana, relateaza news.ro Vezi și: Dan Bittman…

- Ziarul Unirea Unde iși vor petrece romanii noaptea de Revelion. Rezervari pe ultima suta de metri, de teama virusului-STUDIU Anul acesta romanii iși vor petrece Revelionul in cazari mici, la munte, prețurile pe care ar fi dispuși sa le acorda pentru o noapte fiind cuprinse intre 100 și 300 de lei. 55…