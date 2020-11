Stiri pe aceeasi tema

- O treime dintre elevii din intreaga lume nu au acces la invațarea online atunci cand școlile sunt inchise din cauza pandemiei de Covid, informeaza Agerpres, care citeaza un studiu comandat de UNICEF. Conform studiului, este vorba despre 463 de milioane de elevi care nu pot invața online in aceasta perioada.Nu…

- O treime dintre elevii din intreaga lume nu au acces la invatarea online atunci cand scolile sunt inchise din cauza pandemiei Covid-19, iar trei sferturi din acest total provin din zone rurale sau din familii sarace, arata datele cuprinse in raportul "Stepping forward Connecting today's youth to…

- O treime (463 milioane) dintre elevii din toata lumea nu au acces la invațarea online atunci cand școlile sunt inchise din cauza pandemiei COVID-19 pentru ca lipsesc metodele sau echipamentele de conectare la distanța, releva raportul ”Stepping forward Connecting today’s youth to the digital future”,…

- Ziarul Unirea 15 din 100 de copii nu au acces la școala online, iar 4 din 10 profesori nu au resursele necesare pentru a preda in mediul virtual. STUDIU Pandemia aduce noi provocari și dezastre, in condițiile in care peste 20% dintre unitațile școlare din Romania și-au modificat scenariul inițial in…

- Ritmul de crestere al comertului electronic a accelerat puternic anul acesta pe plan local, in contextul declansarii pandemiei, procesul de achizitie dintr-un magazin online fiind dictat in primul rand de pret si apoi de timpul de livrare, notorietatea retailerului sau de recomandari.Potrivit…

- Un studiu realizat de Salvați Copiii Romania demonstreaza faptul ca peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online. La fel de grav este faptul ca 28% dintre copii și 43% dintre cadrele didactice nu dețin parțial sau total resursele materiale necesare invațamantului online.

- Circa 80% dintre scoli „vor opta pentru scenariul prezentei fizice”, arata un studiu al organizației Salvați Copiii Romania. Aproape 80% dintre școli vor opta pentru scenariul prezenței fizice in clasa a copiilor de la 14 septembrie – rezulta dintr-un studiu facut de Organizația Salvați Copiii. In cadrul…

- Antonia sustine ca ministerul Educatiei ignora problemele reale ale sistemului de invatamant si propune solutii neaplicabile, cum ar fi cursurile online, in conditiile in care majoritatea elevilor, in special in mediul rural, nu au acces la internet sau nu detin dispozitivele necesare. "Principala…