Stiri pe aceeasi tema

- ”In ultimul an, oamenii si-au schimbat foarte mult obiceiurile, de la cele de consum la interactiuni pana la modalitati de plata. Pentru a limita raspandirea noului coronavirus, este recomandata evitarea folosirii banilor in numerar atunci cand oamenii efectueaza plati. Multe locatii incurajeaza aceasta…

- În ultimul an, oamenii și-au schimbat foarte mult obiceiurile, de la cele de consum la interacțiuni pâna la modalitați de plata. Pentru a limita raspândirea noului coronavirus, este recomandata evitarea folosirii banilor în numerar atunci când oamenii efectueaza plați.…

- Pandemia i-a facut pe mulți romani sa fie mai atenți cu banii. Conform unui studiu facut de o companie de consultanța, 42% dintre respondenți au spus ca in 2021 iși doresc sa stranga mai mulți bani. O treime dintre aceștia doresc sa aduca imbunatațiri locuinței, 28% dintre ei ar vrea sa plece in vacanța…

- 62% dintre romani sunt dornici sa se vaccineze impotriva COVID-19, din care 36% imediat, iar 26% prefera sa mai astepte, arata un studiu Reveal Marketing Research. Care sunt segmentele care se arata cele mai deschise la vaccinare. 36% dintre respondenti au declarat ca se vor vaccina de indata ce vaccinul…

- 6 din 10 romani spun ca s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, insa doar un sfert dintre romani ar fi dispuși sa faca acest lucru cat mai repede – arata un studiu IRES. O treime din populația țarii nu s-ar vaccina, iar principalul motiv ar fi lipsa de incredere in vaccin sau in sistemul medical.…

- Jumatate dintre romani sustin ca, daca ar reusi sa economiseasca trimestrial cate 350 de lei, i-ar depune intr-un cont bancar, iar o treime ar pastra economiile intr-un plic in sifonier, se arata intr-un studiu al Reveal Marketing Research, remis AGERPRES. Reveal Marketing Research a derulat un studiu…

- Acest procent creste la 43% in Europa si la 66% in Japonia, in timp ce consumatorii din India (19%) si China (18%) sunt semnificativ mai optimisti. La nivel global, respondentii consumatori considera ca modul in care fac cumparaturi se va schimba pe termen lung, iar 39% au declarat ca vor…

- Peste un sfert din romani (26%) considera ca principala bariera pentru care evita plațile online sau nu utilizeaza aplicațiile de mobil pentru tranzacțiile bancare o reprezinta teama de furtul datelor personale, informeaza Agerpres, citand un studiu de specialitate. Conform studiului Reveal Marketing…