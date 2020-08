Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ocupa locul al doilea in topul turistilor straini din Bulgaria, fapt ce dovedeste ca tara vecina ofera servicii de calitate, preturi mici si peisaje frumoase. Iata cateva dintre destinatiile de vacanta mai putin cunoscute de pe litoralul bulgaresc. Statiuni bulgaresti cu peisaje superbe, dar…

- Industria turismului din Bulgaria resimte din greu urmarile pandemiei de coronavirus.De exemplu, numarul turiștilor care veneau din Romania, pe litoralul bulgaresc a scazut cu aproape 70% fața de anul trecut, iar criza acestei ramuri a economiei continua sa se agraveze, dupa cum spun angajații…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinatie s-a coagulat un nucleu de turisti cu venituri medii si peste medie care sunt dispusi sa cheltuiasca mai mult…

- Bulgaria a atras, in ultimele doua luni, 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, deoarece este cea mai permisiva destinatie pentru turistii romani, reiese dintr-o analiza realizata de agentia de turism Travel Planner, care arata ca numai in ultimele doua luni, au existat…

- Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii romani care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, arata o analiza facuta de o agenție specializata in vacanțe pe litoral in Bulgaria si Grecia. Conform acestei analize, nucleul turiștilor romani care au mers in Bulgaria…

- ”Bulgaria a reusit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turistii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia”, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinatie s-a coagulat un nucleu de turisti cu venituri medii si peste medie care sunt dispusi sa cheltuiasca mai…

- Bulgaria a reușit, in ultimele doua luni, sa atraga 50% dintre turiștii care in mod normal mergeau in Turcia sau in Grecia, reiese din analiza realizata de Travel Planner. Pe aceasta destinație s-a coagulat un nucleu de turiști cu venituri medii și peste medie care sunt dispuși sa cheltuiasca mai mult…

- Preturile la pachetele turistice all inclusive pe litoralul din Bulgaria vor fi reduse pana la jumatate fata de nivelul actual, potrivit unui comunicat remis luni de o agentie romaneasca de turism. Astfel, in Albena, cazarea la un hotel de 3 stele cu varianta all inclusive costa in prezent 50 de euro…