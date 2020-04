Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii scoțieni au anunțat cea mai mare descoperire in cursa pentru un tratament impotriva COVID-19. Un spray nazal „blocheaza virusul inainte sa se agațe de celulele din plamani”.

- Vești bune. Romania va primi 30 de doze de Remdesivir. Este vorba de un medicament revoluționar care a dat rezultate bune in tratarea coronavirusului. Tratamentul va ajunge la bolnavi din Bucuresti, Iasi si Timisoara, conform Mediafax.Romania va primi 30 de doze de Remdesivir pentru tratamentul…

- Pana la aparitia unui vaccin impotriva Covid-19, specialistii cauta un tratament antiviral specific care sa combata infectia. Un studiu de mici dimensiuni, publicat de americani, a aratat ca transfuzia cu plasma recoltata de la pacienti vindecati poate salva vieti.

- Barbații care au primit acest tratament sunt un medic din Seattle, care s-a infectat in timp ce incerca sa-si salveze pacientii, și un barbat din Phoenix, potrivit a1.ro. Tratament CORONAVIRUS. Medic specialist in boli infectioase: Acest medicament are efecte asupra COVID-19 Cei doi…

- Cercetatori de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia, au anuntat ca folosind o doza de Ivermectina (o substanta folosita in lotiunile impotriva paduchilor si in medicamentele si cremele pentru tratarea scabiei) au reusit sa stopeze, in doua zile si in conditii de laborator, raspandirea virusului…

- Un plasture cat varful degetului ar putea fi un potential vaccin contra coronavirusului, conform unei echipe de cercetatori din Statele Unite ale carei concluzii au fost publicate intr-un jurnal stiintific publicat de The Lancet, citat de Press Association. In testele efectuate pe soareci…

- Ordinul Ministerului Sanatații a fost publicat in Monitorul Oficial! Autoritațile romane au stabilit schemele de tratament pentru persoanele infectate cu coronavirus.Totul a fost facut public, printr-un Ordin al Ministerului Sanatații. Conform unor documente intrate in posesia noastra, in…

- Medicii din China au detectat ca ARN-ul a ramas in probele recoltate timp de 20 de zile, in medie, dupa infectare, au scris ei intr-un articol publicat in revista de medicina Lancet. In prezent, perioada recomandata de izolare dupa expunere este de 14 zile pentru a evita raspandirea virusului. Insa,…