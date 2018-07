Stiri pe aceeasi tema

- Viata este un cosmar in Venezuela… criza economica despre care auzim de ani de zile a adus tara pe marginea prapastiei. Banii nu mai au nicio valoare… de 3 ani nici nu se mai fac statistici privind scumpirea alimentelor pentru ca deja s-a trecut demult la troc. Problema e ca nici pentru schimbul in…

- Un roman din patru spune ca ar plati cu 10% in plus in interactiunea cu o companie pentru o experienta si o calitate a serviciilor exceptionale, iar 15,9% ar plati chiar cu 20% mai mult, arata un studiu realizat de UP! Your Service.

- Numeroase persoane acuza dureri si edeme la nivelul membrelor inferioare odata cu venirea verii iar cauzele acestora pot varia, de la alimentatia nepotrivita, la lipsa de miscare si chiar anumite afectiuni ascunse ale inimii. Insuficienta veno-limfatica este unul din factorii care poe duce la senzatia…

- Prea multi tineri romani cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani prefera sa stea acasa, pe banii parintilor, in loc sa faca o facultate sau sa lucreze, arata cele mai recente statistici Eurostat.

- Condiția ca tinerii sa beneficieze de imprumutul garantat de stat este sa sa urmeze o forma de invatamant. Banii pot fi cheltuiti pentru studii, proiecte culturale sau sportive. Tinerii, in special, sunt interesati de aceste credite.

- Un studiu realizat la nivel european a aratat ca 68% dintre romani percep coruptia ca pe un fenomen care le afecteaza viata de zi cu zi, a afirmat, marti, procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, la o dezbatere pe tema coruptiei din sistemul public de sanatate. (continua) AGERPRES/(AS - autor:…

- Militarii romani raniti in teatrele de operatii din Afganistan si Irak lupta cu indiferenta statului roman. Dar sunt pe cale sa o castige. Din banii lor si cu un ajutor minim din partea autoritatilor, ridica un spital.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES.…